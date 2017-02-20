Прокуратура информирует: Приём граждан

20.02.2017 10:12:37 (GMT+12)

20 февраля 2017 г., заместитель прокурора Камчатского края Максим Витальевич Куликов проведет в г. Елизово личный прием граждан по вопросам соблюдения трудовых прав, в том числе о невыплате заработной платы, а также по иным, интересующим граждан вопросам.



Прием будет проводиться с 11.00 до 12.00 часов в здании Елизовской городской прокуратуры по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, 22-а.

Гражданам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, письменное обращение с информацией о нарушениях закона или гражданских прав, а также документы (при наличии), подтверждающие доводы обращения.



Информацию о проведении приема можно уточнить в прокуратуре края по телефону 8 (4152) 26-80-83 или в Елизовской городской прокуратуре 8 (41531) 6-12-30.







Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





