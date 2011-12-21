Злоупотребил полномочиями

20.02.2017 10:09:56 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю по факту отчуждения муниципального имущества в нарушение действующего законодательства должностными лицами органов местного самоуправления Елизовского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По данным следствия, в 2015 году должностные лица органов местного самоуправления Елизовского муниципального района реализовали противоправную схему по отчуждению муниципального имущества в нарушение действующего законодательства в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Полет» с возможностью последующего отчуждения, при этом указанному предприятию передано 6 зданий, расположенных в Елизовском районе.
В дальнейшем МУП «Полёт» в лице его директора осуществило реализацию указанного имущества индивидуальному предпринимателю за 410 тысяч рублей, при этом кадастровая стоимость объектов составляла более 6 миллионов рублей.
Тем самым муниципальное имущество в обход действующего законодательства, без проведения торгов, выведено из казны района.
Решением Арбитражного суда Камчатского края сделки по закреплению данного муниципального имущества за МУП «Полет» и его отчуждению в собственность индивидуального предпринимателя признаны ничтожными на основании их притворности в связи с формальным созданием правовых последствий возникновения у МУП права хозяйственного ведения на имущество и его реализации в нарушении положений ст.13 Федерального закона от 21.12.2011 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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