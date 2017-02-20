Доброе утро, Камчатка!

20.02.2017 06:24:41 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 20 февраля 2017 года. По старому стилю — 7 февраля.



Седмица сырная (масленица) – сплошная. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). Прп. Луки Елладского (ок. 946).



Мчч. 1003 Никомидийских (303).



Сщмч. Александра Талызина пресвитера (1938); сщмч. Алексия Троицкого пресвитера (1942).



По мусульманскому календарю - 24 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 24 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Масленица — начало сырной недели.



Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие, раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.



Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как суббота перед масленицей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших предков.





Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники, но широкая Масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена.



Кстати, одно время царь Алексей Михайлович самыми строгими мерами старался утихомирить своих разудалых подданных. Воеводы рассылали по градам и весям царские указы, то запрещая частное винокурение, то требуя, чтобы россияне в азартные игры не играли, кулачных боев не проводили. Но ни грозные царские указы, ни наставления патриарха не в силах были совладать с бьющим через край весельем.



На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины».



В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы.



Всемирный день социальной справедливости. (Праздники ООН).



День президентов США.



Ежегодно в третий понедельник февраля Соединенные Штаты Америки празднуют День Президентов (Presidents' Day).



Свою историю сегодняшний праздник, посвященный выдающимся руководителям страны, ведет еще с 1880 года, когда впервые был публично отпразднован День рождения Джорджа Вашингтона (Washington's Birthday), первого Президента Соединенных Штатов Америки, родившегося 22 февраля 1732 года.



Очень быстро этот день стал настоящим национальным праздником с проведением роскошных балов, на которых видные общественные деятели произносили свои речи.



В 1885 году 22 февраля было объявлено общенациональным праздником в честь дня рождения Джорджа Вашингтона.



В 1971 году вступил в действие законодательный акт Конгресса, целью которого было упрощение пестрого календаря федеральных праздников США, сдвигая празднование некоторых из них на понедельник. Под действие этого закона попал и день рождения Вашингтона, который стал официально отмечаться в третий понедельник февраля.



Но это еще не все. В далеком 1860 году к власти пришел еще один великий американец — Авраам Линкольн (Abraham Lincoln), который, будучи Президентом, объединил воюющие в гражданской войне южные и северные штаты страны и отменившим рабство. Его день рождения (12 февраля) впервые отметили в 1865 году, когда обе палаты Конгресса собрались для того, чтобы почтить его память. И хотя этот день никогда не был объявлен общенациональным праздником, он до сих пор отмечается американцами во многих штатах.



Президент Ричард Никсон (Richard Milhous Nixon) в 1971 году подал идею переименовать день рождения Вашингтона в День президентов, предлагая чтить не одного лишь Вашингтона (как по закону) или же Линкольна (по сложившейся традиции некоторых штатов), а и остальных, кто служил своей стране на посту Президента США. И хотя это предложение не переросло в закон, оно глубоко укоренилось в общественном сознании.



Таким образом, третий понедельник февраля многие отмечают как День всех президентов США, хотя официально этот праздник остается Днем рождения Джорджа Вашингтона. Работники государственных учреждений в этот день отдыхают. Для магазинов же и супермаркетов — это лишь очередной повод воспользоваться трехдневным выходным и устроить распродажи зимних моделей, вплетая в рекламу легенды о президентах разных времен.



День наследия в Канаде.



20 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1872 В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.



1909 Опубликован «Первый манифест футуризма».



1940 Впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри.



1975 Учрежден День войск противовоздушной обороны.



1986 На космическую орбиту выведена научная станция «Мир».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1844 Людвиг Больцман, австрийский физик-теоретик.



1886 Бела Кун, венгерский и советский политический деятель и журналист.



1903 Лев Доватор, советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.



1966 Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса, телеведущая.



1967 Курт Кобейн, американский певец, рок-музыкант, гитарист.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



