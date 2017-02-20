Камчатский метеокомментарий, 20 февраля

20.02.2017 06:22:26 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 20 февраля

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -4°C, пасмурно, ветер восточный, 5 м/с., слабый, атмосферное давление: 723 мм рт.ст., относительная влажность: 96%.

Предварительный прогноз:

Утро: -4°С, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 5 м/с., атмосферное давление: 723 мм рт. ст., относительная влажность 96%.

День: -3°С, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 5 м/с, аьмосферное давление: 723 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.

Вечер: -3°, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 3 м/с, относительная влажность: 723 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.

Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.  

Долгота светового дня:  10’18’’ (+4”).

Луна: 34%, стареющая.

Народ приметил: на Луку полуденный ветер — к урожаю яровых.

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 20 февраля, 5.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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