Камчатский метеокомментарий, 20 февраля

20.02.2017 06:22:26 (GMT+12)
В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -4°C, пасмурно, ветер восточный, 5 м/с., слабый, атмосферное давление: 723 мм рт.ст., относительная влажность: 96%.
Предварительный прогноз:
Утро: -4°С, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 5 м/с., атмосферное давление: 723 мм рт. ст., относительная влажность 96%.
День: -3°С, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 5 м/с, аьмосферное давление: 723 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.
Вечер: -3°, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 3 м/с, относительная влажность: 723 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 10’18’’ (+4”).
Луна: 34%, стареющая.
Народ приметил: на Луку полуденный ветер — к урожаю яровых.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 20 февраля, 5.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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