Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

20.02.2017 00:05:36 (GMT+12)

Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

Яичная лапша с окороком в кисло-сладком соусе.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
          
    кукурузная мука - 1 ст. л.
    консервированные ананасы - 420г
    яблочный уксус - 2 ст. л.
    соевый соус - 2 ст. л.
    кетчуп - 1 ст. л.
    оливковое масло - 1 ст. л.
    стейк (из окорока) - 220г
    лук репчатый - 1 шт.
    сладкие перцы (красный и зеленый) - 2 шт.
    китайская яичная лапша - 50г
    грецкие орехи - 45г
    чеснок - 1 зубчик
    зеленый лук - 3 пучка

РЕЦЕПТ:
    
В миске смешить кукурузную муку и оставленный ананасовый сок, затем добавить уксус, соевый соус и кетчуп. Перцы очистить от семян и нарезать небольшими квадратиками.

Взять стейк очистить от жира и нарезать небольшими кубиками Разогреть масло на большой сковороде и жарить, помешивая, окорок в течение 5 минут на среднем огне. Добавить перец и поджаривать, помешивая еще 8 минут.

Приготовить макароны. Добавить на сковороды грецкие орехи и чеснок, уменьшить огонь до слабого и поджаривать смесь, помешивая, 4 минуты. Добавить смесь из кукурузной муки и ананасового сока, а также кусочки ананаса и донести до кипения, непрерывно помешивая. Еще раз уменьшить огонь и кипятить около 5 минут, помешивая, пока соус не станет густым и однородным.

Когда лапша будет готова, слить и выложить на блюдо. Полить кисло-сладким соусом с окороком, украсить кусочками зеленого лука и подавать.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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