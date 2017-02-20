Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

20.02.2017 00:05:36 (GMT+12)
Яичная лапша с окороком в кисло-сладком соусе.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
кукурузная мука - 1 ст. л.
консервированные ананасы - 420г
яблочный уксус - 2 ст. л.
соевый соус - 2 ст. л.
кетчуп - 1 ст. л.
оливковое масло - 1 ст. л.
стейк (из окорока) - 220г
лук репчатый - 1 шт.
сладкие перцы (красный и зеленый) - 2 шт.
китайская яичная лапша - 50г
грецкие орехи - 45г
чеснок - 1 зубчик
зеленый лук - 3 пучка
РЕЦЕПТ:
В миске смешить кукурузную муку и оставленный ананасовый сок, затем добавить уксус, соевый соус и кетчуп. Перцы очистить от семян и нарезать небольшими квадратиками.
Взять стейк очистить от жира и нарезать небольшими кубиками Разогреть масло на большой сковороде и жарить, помешивая, окорок в течение 5 минут на среднем огне. Добавить перец и поджаривать, помешивая еще 8 минут.
Приготовить макароны. Добавить на сковороды грецкие орехи и чеснок, уменьшить огонь до слабого и поджаривать смесь, помешивая, 4 минуты. Добавить смесь из кукурузной муки и ананасового сока, а также кусочки ананаса и донести до кипения, непрерывно помешивая. Еще раз уменьшить огонь и кипятить около 5 минут, помешивая, пока соус не станет густым и однородным.
Когда лапша будет готова, слить и выложить на блюдо. Полить кисло-сладким соусом с окороком, украсить кусочками зеленого лука и подавать.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+