Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

20.02.2017 00:05:36 (GMT+12)

Яичная лапша с окороком в кисло-сладком соусе.



ИНГРЕДИЕНТЫ:



кукурузная мука - 1 ст. л.

консервированные ананасы - 420г

яблочный уксус - 2 ст. л.

соевый соус - 2 ст. л.

кетчуп - 1 ст. л.

оливковое масло - 1 ст. л.

стейк (из окорока) - 220г

лук репчатый - 1 шт.

сладкие перцы (красный и зеленый) - 2 шт.

китайская яичная лапша - 50г

грецкие орехи - 45г

чеснок - 1 зубчик

зеленый лук - 3 пучка



РЕЦЕПТ:



В миске смешить кукурузную муку и оставленный ананасовый сок, затем добавить уксус, соевый соус и кетчуп. Перцы очистить от семян и нарезать небольшими квадратиками.



Взять стейк очистить от жира и нарезать небольшими кубиками Разогреть масло на большой сковороде и жарить, помешивая, окорок в течение 5 минут на среднем огне. Добавить перец и поджаривать, помешивая еще 8 минут.



Приготовить макароны. Добавить на сковороды грецкие орехи и чеснок, уменьшить огонь до слабого и поджаривать смесь, помешивая, 4 минуты. Добавить смесь из кукурузной муки и ананасового сока, а также кусочки ананаса и донести до кипения, непрерывно помешивая. Еще раз уменьшить огонь и кипятить около 5 минут, помешивая, пока соус не станет густым и однородным.



Когда лапша будет готова, слить и выложить на блюдо. Полить кисло-сладким соусом с окороком, украсить кусочками зеленого лука и подавать.