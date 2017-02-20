В Дацине новый автомобиль Volvo сходит с конвейера каждые три минуты

20.02.2017 00:05:15 (GMT+12)

По сообщениям, на Дацинском автомобилестроительном заводе Volvo Cars Manufacturing Co. в цехе рабочие проводят интенсивные работы. С ноября 2016 г. началось массовое производство двух новых моделей с длинной колесной базой S90 роскошных автомобилей T5 и T4, при этом через каждые три минуты один новый автомобиль сходит с производственной линии.