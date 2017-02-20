В Харбине ужесточают борьбу с правонарушениями в торговле российскими товарами

20.02.2017 00:05:14 (GMT+12)

В последние два года по мере оживления китайско-российских торговых связей и ослабления курса рубля бурно развивается импорт сувенирной продукции и продуктов питания из России в Китай. В Китае даже появилась новая мода -- дарить родственникам и друзьям российское пиво или шоколад. Вместе с этим повышается актуальность вопроса усиления защиты рынка российских товаров от подделок, контрабанды и других правонарушений.



В городе Харбин /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/, где расположен крупнейший в Китае центр по прямой реализации российских товаров, в канун Нового года по лунному календарю началась специальная кампания по борьбе с продажей фальшивых российских товаров и производством низкокачественных товаров в русском стиле. Кампания продлится 50 дней и закончится в конце февраля.



По сообщению местных СМИ, крупномасштабный рейд главным образом ведется на центральной улице района Даоли, где и находится центр по прямой реализации российских товаров, в логистическом парке российских товаров, торговой зоне "Цюлинь", близлежащих к железнодорожным вокзалам магазинах, а также в главных туристических местах.



Проверка прежде всего проводится в отношении российских сувенирных товаров, продуктов питания и алкогольных напитков. На упаковке товаров российского производства должно быть четко обозначено их происхождение на китайском языке, отечественные товары в русском стиле также должны иметь этикетки с указанием настоящего места производства. Более того, в магазинах, где реализуются эти товары, должно на видном месте располагаться заявление об обязательстве перед клиентами и быть указан номер телефона местного контрольного органа. Нарушителей правил ждут серьезные наказания.



Следует отметить, что российские товары имеют огромные потенциальные возможности для занятия большей ниши на китайском рынке. Как свидетельствуют данные Управления коммерции провинции Хэйлунцзян, в 2016 году через погранпереходы провинции было импортировано более 35 тыс. тонн шоколада, печенья и других продуктов питания из России, что на 65 проц. больше, чем годом ранее. В сфере импорта и продажи российских товаров в прошлом году было занято свыше 80 тыс. человек, что на 148 проц. больше по сравнению с 2015 годом. Кроме того, огромный объем российских товаров китайские потребители приобретают через площадки электронной торговли.