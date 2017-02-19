Камчатский гороскоп, 20 февраля

19.02.2017 23:51:32 (GMT+12)

Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:



День располагает к широте взглядов, освоению новых территорий и дополнительных возможностей, усиливает вероятность удачного стечения обстоятельств и призывает к дисциплине, твердости устоев, соблюдению стандартов, уважению авторитетов и старших. Настроение способствует взаимопониманию и свободному информационному обмену, помогают обойтись без лишних формальностей. День удачен для развития начинаний. Обещают успех поездки, переговоры, исследования, совещания, работа с документами, базами данных. Продуктивный день для программистов, администраторов, журналистов, путешественников, для студентов и преподавателей.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Капитана Беляева.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Кирдищева, Дежнёва, Радиосвязи, Обручева, районов КП, Звёздная, 11 (в краевом центре), Вьюжной (в Елизове), поселка Начики, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.