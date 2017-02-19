Камчатский гороскоп, 20 февраля

19.02.2017 23:51:32 (GMT+12)
Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:
День располагает к широте взглядов, освоению новых территорий и дополнительных возможностей, усиливает вероятность удачного стечения обстоятельств и призывает к дисциплине, твердости устоев, соблюдению стандартов, уважению авторитетов и старших. Настроение способствует взаимопониманию и свободному информационному обмену, помогают обойтись без лишних формальностей. День удачен для развития начинаний. Обещают успех поездки, переговоры, исследования, совещания, работа с документами, базами данных. Продуктивный день для программистов, администраторов, журналистов, путешественников, для студентов и преподавателей.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Капитана Беляева.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Кирдищева, Дежнёва, Радиосвязи, Обручева, районов КП, Звёздная, 11 (в краевом центре), Вьюжной (в Елизове), поселка Начики, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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