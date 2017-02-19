Сауна

19.02.2017 22:39:16 (GMT+12)

- Сегодня мы с пацанами идём в сауну, - говорит Сергей.



Настя хмурится, но ничего не говорит.



… Парни набирают пива, водки. В сауне жарко натоплена парилка, но её все игнорируют. Вадик с Андреем играют в бильярд. Серёга с Саней пьют водку. Саня, как всегда, травит пошлые анекдоты про баб. Периодически сауну накрывают раскаты смеха. Спустя час привозят девчонок. В комнате отдыха устраивается оргия…



Сергей приходит под утро, еле держась на ногах.



- Я с девчонками иду в бар, отмечать Танин день рождения, - на следующий день заявляет Настя.



Сергей подозрительно косится на Настю, однако, молчит.



… В баре полным-полно народу. Настя сразу заказывает бутылку водки. Таня жалуется на своего, Ксюха кокетливо строит глазки спортсменам с соседнего столика, Оля выделывает эротические па на танцполе. Спустя час спортсмены пересаживаются за столик к девчонкам. Заказывают ещё водки. Девчонки танцуют медленные танцы, тесно прижимаясь к мужским телам. Оля диктует номер своего телефона. В холле Ксюха уже целуется с кем-то взасос…



Такси привозит еле мычащую Настю домой под утро.



- Ну, что, набралась вчера до поросячего визга? – ехидно интересуется Сергей на следующее утро у Насти. У неё болит голова.



- А ты как в сауне погудел? – не сдаётся Настя.



Серёга вспоминает посиделки в сауне.



Мужики сидят за столиком в бане, неспешно ведут разговор, на столе чай.



- Мы на рыбалку гоняли, корюшки два мешка поймали, - рассказывает Андрей.



- А я все выходные с машиной провозился, подвеску в круг менял, - говорит Вадик.



- Вчера смотрел как «Сан-Хосе» «Ванкувер» дёрнул, Тарасенко такой гол с круга вбрасывания забросил, просто красава, – делится Саня.



- Мужики, пойдём я вас берёзовым веником попарю, - наливая травяной чай, предлагает Сергей.



Сергей пожимает плечами.



- Нормально посидели, как обычно. А вы что за девичник там устроили?



Настя вспоминает поход в кафе.



Девчонки сидят за столиком, на котором стоит едва начатая бутылка шампанского.



- Девочки, никто не пробовал новое средство омоложения колоть? – спрашивает Ксюха.



- На собрании в школе опять деньги собирали, - жалуется Таня.



- Я на йогу записалась, - говорит Оля.



- У меня рецепт мясного пирога есть, - сообщает Настя.



Настя виновато хлопает глазами.



- Как обычно…



Сергей целует Настю, они обнимаются.



- Я люблю тебя.



- Я тоже.



Григорий СЕДОВ.

