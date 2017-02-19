19.02.2017 22:39:16 (GMT+12)
- Сегодня мы с пацанами идём в сауну, - говорит Сергей.
Настя хмурится, но ничего не говорит.
… Парни набирают пива, водки. В сауне жарко натоплена парилка, но её все игнорируют. Вадик с Андреем играют в бильярд. Серёга с Саней пьют водку. Саня, как всегда, травит пошлые анекдоты про баб. Периодически сауну накрывают раскаты смеха. Спустя час привозят девчонок. В комнате отдыха устраивается оргия…
Сергей приходит под утро, еле держась на ногах.
- Я с девчонками иду в бар, отмечать Танин день рождения, - на следующий день заявляет Настя.
Сергей подозрительно косится на Настю, однако, молчит.
… В баре полным-полно народу. Настя сразу заказывает бутылку водки. Таня жалуется на своего, Ксюха кокетливо строит глазки спортсменам с соседнего столика, Оля выделывает эротические па на танцполе. Спустя час спортсмены пересаживаются за столик к девчонкам. Заказывают ещё водки. Девчонки танцуют медленные танцы, тесно прижимаясь к мужским телам. Оля диктует номер своего телефона. В холле Ксюха уже целуется с кем-то взасос…
Такси привозит еле мычащую Настю домой под утро.
- Ну, что, набралась вчера до поросячего визга? – ехидно интересуется Сергей на следующее утро у Насти. У неё болит голова.
- А ты как в сауне погудел? – не сдаётся Настя.
Серёга вспоминает посиделки в сауне.
Мужики сидят за столиком в бане, неспешно ведут разговор, на столе чай.
- Мы на рыбалку гоняли, корюшки два мешка поймали, - рассказывает Андрей.
- А я все выходные с машиной провозился, подвеску в круг менял, - говорит Вадик.
- Вчера смотрел как «Сан-Хосе» «Ванкувер» дёрнул, Тарасенко такой гол с круга вбрасывания забросил, просто красава, – делится Саня.
- Мужики, пойдём я вас берёзовым веником попарю, - наливая травяной чай, предлагает Сергей.
Сергей пожимает плечами.
- Нормально посидели, как обычно. А вы что за девичник там устроили?
Настя вспоминает поход в кафе.
Девчонки сидят за столиком, на котором стоит едва начатая бутылка шампанского.
- Девочки, никто не пробовал новое средство омоложения колоть? – спрашивает Ксюха.
- На собрании в школе опять деньги собирали, - жалуется Таня.
- Я на йогу записалась, - говорит Оля.
- У меня рецепт мясного пирога есть, - сообщает Настя.
Настя виновато хлопает глазами.
- Как обычно…
Сергей целует Настю, они обнимаются.
- Я люблю тебя.
- Я тоже.
Григорий СЕДОВ.
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Выходит с 1 июня 2005 г.
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