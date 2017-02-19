Праздник настоящих мужчин!

19.02.2017 22:35:36 (GMT+12)

Таким считается в народе День защитника Отечества, ежегодно отмечаемый 23 февраля. И хотя значение этого праздника отличается от времени СССР, тем не менее многие помнят эту дату и отмечают ее с размахом. В этот зимний морозный день люди отдают дань уважения и признательности всем военнослужащим, ветеранам армии и флота, ветеранам боевых действий на территории других государств, семьям тех, кто был или остается в ратном строю. И в этот день как-то по-особому ощущаешь величие слов: "Есть такая профессия – Родину защищать!"



У людей в военной форме всегда была нелегкая судьба. Они первыми становились на пути тех, кто посягал на свободу Отечества. И в битве с врагом не жалели крови и самой жизни для защиты Родины. Об этом в России никогда не забывали. Поэтому День защитника Отечества всегда отмечается с веселым и шумным застольем, оригинальными подарками и поздравлениями всем мужчинам. И, видимо, многие даже не задумываются, а по какому случаю произошел этот праздник. С чего же все началось? Существует несколько версий возникновения этого праздника, но быть абсолютно уверенным в какой-нибудь из них нельзя.



Долгие годы официально считалось, что 23 февраля – это день рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии, хотя Декрет о ее создании был подписан немного раньше - 15 января 1918 года. Согласно другой версии, в этот день - 23 февраля 1918 года подразделения Красной Армии одержали свои первые победы под Новгородом, Нарвой, Псковом и Ревелем (Таллин) над регулярными войсками кайзеровской Германии.



Действительно, 18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39) и турецкие войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию, оккупировав Украину, Белоруссию и часть Прибалтики. 21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правительство обратилось к народу с воззванием "Социалистическое Отечество в опасности!".



Но документы убедительно свидетельствуют, то что никакой победы не было. Столицу Эстонии немцы оккупировали в течении суток. 25 февраля, после кровопролитного боя, кайзеровские войска заняли станцию Псков-1. Хотя сам город несколько раз переходил из рук в руки. И только Нарва, ценой огромных потерь, оставалась в руках большевиков. При этом стоит особо отметить, что против хорошо вооруженных и отмобилизованных кайзеровских войск храбро сражались наспех сформированные, плохо вооруженные и почти необученные отряды Красной гвардии. В те дни на службу Советской России пришли первые кадровые офицеры царской армии. В последствии их стали называть военспецами. Регулярной Красной Армии у молодой Республики Советов фактически не было.



Поэтому правительство Советской России было вынуждено подписать с Германией договор о мире - так называемый Брестский мир, который В.И. Ленин считал "жалким, унизительным, но жизненно необходимым". Но договор дал небольшую передышку молодой Республике Советов для подготовки к будущим сражениям и

начать формирование регулярной Красной Армии. Ведь в воздухе уже "пахло" гражданской войной и интервенцией 14-ти иностранных государств. Это истина, о которой мои сверстники знают еще со школьных времен советского периода.



Огромную роль, если не главную, в создании новой армии Советской России сыграли военспецы. Только по призыву выдающегося военачальника, генерала А.А. Брусилова, на службу в Красную Армию пришли свыше 14-ти тысяч русских офицеров и генералов. "И без них, - говорил В.И. Ленин, - мы бы не одержали победу над контрреволюцией и иностранной военной интервенцией!».



Что касается даты празднования Дня создания Вооруженных Сил СССР, то еще в 1933 году К.Е. Ворошилов отмечал: "Приурочивание празднества годовщины Рабоче-крестьянской Красной Армии к 23-му февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами..." И все же, несмотря ни на что, в 1922 году 23 февраля был официально объявлен Днем Красной Армии. В 1949 году этот день стал официально называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота и отмечался всенародно во всем Советском Союзе. После распада СССР этот праздник был переименован в День защитника Отечества.



В 1995 году Государственная Дума РФ приняла Закон "О днях воинской славы России", в котором предписано ежегодно, 23 февраля, отмечать праздник День защитника Отечества в честь победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в феврале 1918 года. Видимо, российские парламентарии забыли или не знали, что в последней редакции учебника истории КПСС от 1972 года написано следующее: "Дни мобилизации революционных сил народа и героической защиты Красной Армией завоеваний Октябрьской социалистической революции от нашествия полчищ германского империализма стали днями рождения Красной Армии. В память об этом великом подвиге Вооруженных сил советского народа 23 февраля ежегодно отмечается в Советской стране как День Красной Армии".



18 января 2006 года Государственная Дума РФ исключила из официального описания праздника в законе слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложила в единственном числе понятие "защитник". С 2002 года Указом Президента РФ 23 февраля в России является красным днём календаря. Наверное, не все помнят, что в советское время день 23 февраля был выходным только для Советской Армии, Военно-Морского флота, Пограничных и Внутренних войск СССР.



Но если честно, то для меня не так и важно, как именно возник День вооруженных сил. Главное - этот праздник до сих пор любят и помнят, и он действительно нужен. Для некоторых людей 23 февраля остался праздником тех мужчин, которые служат в армии, на флоте или в силовых структурах. Но для большинства граждан России, а также Белоруссии, Киргизии и Приднестровья, где отмечается День защитника Отечества, этот праздник символичен, не столько как годовщина великой победы или День Рождения Красной Армии, а как День настоящих мужчин – защитников Отечества, в самом широком смысле этого слова...



Александр НУРЕЕВ, подполковник в отставке, член Союза советских офицеров.





