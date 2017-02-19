Срочно в номер: на Камчатке спасатели нашли троих заблудившихся лыжников

19.02.2017 11:00:57 (GMT+12)

17 спасателей были задействованы в поисках троих лыжников на Камчатке. Поисковая оперция развернулась в районе перевала Чирельчик (7 километров от поселка Термальный) Елизовского муниципального района.



В ней принимали участие представители Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России (ДВРПСО), а также поисково-спасательного отряда (ПСО) Камчатского края. На снегоходах они обследовали территорию, где предположительно могли находиться мужчины 1988 и 1989 годов рождения. В операции также был задействован автомобиль повышенной проходимости «Вепрь».



Как стало известно со слов заявителя, днем 18 февраля четверо граждан (включая самого заявителя), несмотря на обращение спасателей через СМИ и по иным каналам не осуществлять поездок за пределны населенных пунктов в связи с прохождением циклона, прибыли на перевал Чирельчик. Там мужчины планировали совершить спуск на горных лыжах и сноубордах. Но в результате ограниченной видимости при спуске трое лыжников потеряли ориентацию и не смогли выйти к месту назначения. Устойчивое покрытие сотовой связи в данном районе отсутствовало.



В настоящее время нашедших лыжников осматривают медики, в случае необходимсоти им будет оказана квалифицированная медицинская помощь.



В связи с тем, что циклон продолжает оказывать свое влияние на южные районы полуострова, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами. Туристам также необходимо воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдалённые и прибрежные районы. Родителям рекомендовано следить за местонахождением своих детей и во время действия непогоды не отпускать их на улицу. В связи с увеличением температуры воздуха возможно уменьшение толщины льда на водоемах края, в связи с чем инспекторы ГИМС рекомендуют населению не выходить на поверхность водоемов и тем более не выезжать на лед на автомобилях и снегоходах.



Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих, незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101». Набор номера осуществляется как с мобильного, так и со стационарных телефонов.



Об этом корреспонденту "ПК" рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.