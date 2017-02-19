Facebook: Юлия Гоюнли

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19.02.2017 10:04:52 (GMT+12)

ЮБИЛЕЙНЫЙ "СЛЕТ МАЛЬЧИШЕК"



Команды из 13 школ приняли участие в юбилейном, пятнадцатом, «Слёте мальчишек», который состоялся 16 февраля в доме культуры посёлка Пионерский.

Участников «Слёта мальчишек» приветствовали заместитель председателя Думы Елизовского муниципального района Александр Дорошенко, заместитель главы Администрации Руслан Бурлуцкий, начальник районного Управления образования Елена Кудрявцева. Поздравляя юнармейцев и кадетов, они отметили, что в этом году в рядах немало дебютантов.

Почётными гостями Слета стали ветераны-фронтовики Александра Васильевна Недосвитий и Андрей Михайлович Дрызгалович, хранитель районного Зала Славы Алла Ивановна Кузнецова и руководитель Елизовского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Сергей Чукалин.

От лица старшего поколения, поколения-победителей, к школьникам обратился Андрей Михайлович Дрызгалович. Он напомнил, что исторически это 46-ой Слет мальчишек Елизовского района.

– Самый первый Слет прошел в 1971 году. И я поздравляю вас всех с тем, что вы продолжаете традиции тех мальчишек!

Напутствуя школьников, Андрей Михайлович Дрызгалович призвал детей учить историю, потому что она – основа будущего, а также пожелал участникам Слета достойно подготовить себя к прохождению службы в рядах Российской армии.

Слет открылся торжественной церемонией награждения победителей и призёров XIV смотра-конкурса героико-патриотического воспитания, проходившего в течение прошлого года под девизом «Герои и подвиги во славу Отечества».

Грамоты и кубки призерам и победителю вручил заместитель главы районной Администрации Руслан Бурлуцкий. Первое место завоевали юнармейцы елизовской школы № 9, второе и третье – елизовская школа № 2 и Пионерская школа им. М.А. Евсюковой.

Самый главный приз – автомат Калашникова АК-47 с дарственной надписью разработчика Михаила Тимофеевича Калашникова победители, юнармейцы школы № 9, получили из рук председателя Камчатского краевого отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство», ветерана Афганистана Сергея Чукалина.

Напомним, именно со «Слёта мальчишек» в Елизовском районе начинается обычно смотр-конкурс героико-патриотического воспитания среди школьников, который длится в течение года. За это время подростки участвуют в патриотических смотрах-конкурсах, олимпиадах, брейн-рингах.

А пока участники Слёта продемонстрировали членам судейской коллегии своё знание государственной символики и истории, навыки строевой подготовки и строевой песни, свои умения в сборке-разборке АК-47.

Возглавил судейскую коллегию заместитель командира по работе с личным составом войсковой части 52020 войск и сил на Северо-востоке подполковник Роман Колганов.

В состав жюри вошли представители войск и сил на Северо-востоке и Камчатского спасательного центра.

Сейчас жюри подводит итоги «Слета мальчишек», результаты будут известны в понедельник.



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