Несмотря ни на что, мы существуем!

19.02.2017 09:09:42 (GMT+12)

Более трёх лет в посёлке Озерновский существует военно-патриотический клуб «Сапсан».



Воспитание в военно-патриотическом клубе основано на морально-духовных принципах, дети обучаются не только военному делу, но и основам православия. Воспитанники ВПК «Сапсан» помогают иерею отцу Константину в проведении церковных служб, участвуют в православных праздничных мероприятиях и проведении дней воинской славы, крепнут духовно и физически, вырабатывают в себе чувство товарищества и дисциплину.



Ребята из ВПК три года подряд принимали участие в «Экодесантах» и «Эколагерях», организованных совместно с работниками Кроноцкого заповедника. В проводимых мероприятиях дети зарекомендовали себя как настоящие патриоты, любящие свою Родину и природу с её многообразием в растительном и животном мире. Также дети с удовольствием ходили и в походы, организованные мной как руководителем ВПК «Сапсан», к памятникам природы регионального значения.



В июне 2016 года совершили поход к памятнику герою русско-японской войны 1904-1905 г.г. Ксаверию Бируле, погибшему во время уничтожения японского десанта, высадившегося в устье реки Озерной в июле 1904 года. У памятника павшему воину мы выставили почётный караул и возложили венок, затем, я рассказал детям о подвиге совершённом Явинским ополчением в борьбе с японскими захватчиками.



Лучшие воспитанники «Сапсана» на летних каникулах, благодаря финансовой помощи Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона, проводят незабываемый отдых в православном военно-патриотическом лагере «Пересвет», организованном Камчатской православной епархией.



Рады дети и довольны их родители, что в нашем отдалённом от цивилизации уголке есть такой замечательный военно-патриотический клуб, организованный при православном приходе святителя Василия Великого в п. Озерновском, ведь для мальчишек в Озерновском регионе досуг практически никак не организован, в виду отсутствия каких либо спортивных учреждений.



ЛОЖКА ДЁГТЯ В БОЧКЕ МЁДА



На первый взгляд может показаться, что всё в нашем военно-патриотическом клубе прекрасно, но вот парадокс, несмотря на программу Президента и Правительства страны, патриотическое воспитание молодёжи, оказывается, абсолютно не нужно некоторым людям, стоящим у власти.



Поясняю – пока я работал на должности директора МКУК КСЦ «Контакт» при администрации Озерновского городского поселения, мне оплачивали ставку спортивного инструктора за то, что я большую часть своего свободного времени посвящал работе с детьми. В мае 2016 года на должности директора МКУК КСЦ «Контакт» меня сменила основной работник, которую я подменял полтора года. В июне того же года я уволился с должности спортинструктора, так как в летний период дети разъезжались по отпускам и в детские лагеря.



С сентября 2016 года я вновь провожу занятия с детьми, как руководитель военно-патриотического клуба, но директор МКУК КСЦ «Контакт» и администрация Озерновского городского поселения отказали мне в восстановлении на работу с момента начала занятий, а через два месяца в ноябре 2016 года устно сообщили, что с 2017 года должность спортинструктора, на которой я проработал полтора года, занимаясь с детьми, решили сократить за ненадобностью. В общем, решили сэкономить на военно-патриотическом воспитании молодёжи - пускай дети по сараям осваивают вредные привычки...



Интересно – на какие нужды пошли деньги, заложенные в бюджете Озерновского поселения в фонд заработной платы на ставку спортивного инструктора?



НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ СВОЕЙ РОДИНЫ!



Несмотря на такое отношение некоторых людей во власти, я не бросаю детей и продолжаю с ними заниматься в полной мере, ведь есть люди, настоящие люди, которым не безразлично будущие нашей страны и правильное воспитание наших детей, такие как иерей отец Константин, который поддерживает нас духовно и часто приходит на занятие с детьми, общается с ними на духовные темы и приносит фильмы о православии, добре и о людях, на примере которых мы воспитываем наших детей.



Помогают нам и депутаты Законодательного собрания Камчатского края Гранатов Роман Георгиевич и Редькин Игорь Владимирович, которые по возможности оказывают помощь нашему клубу, и формой нас снабжают, и выделяют финансовые средства на покупку инвентаря для нашего клуба. Вот этим людям мы говорим огромное СПАСИБО за понимание и отзывчивость, храни вас Бог!



Павел ПОСТОВОЙ, руководитель ВПК «Сапсан», депутат Собрания депутатов Запорожского сельского поселения, депутат Думы Усть-Большерецкого муниципального района.