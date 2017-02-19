Доброе утро, Камчатка!

19.02.2017 06:40:27 (GMT+12)

Сегодня воскресенье, 19 февраля 2017 года. По старому стилю — 6 февраля.



Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 2-й.



Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100).



Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI). Свт. Фотия, патриарха Константинопольского (891). Мцц. Дорофеи, Христины, Каллисты и мч. Феофила (288–300). Мч. Иулиана (312). Мц. Фавсты и мчч. Евиласия и Максима (305–311). Мцц. Марфы, Марии и брата их прмч. Ликариона отрока.



Сщмч. Димитрия Рождественского пресвитера и мч. Анатолия Рождественского (1921); сщмч. Василия Надеждина пресвитера (1930); сщмч. Александра Телемакова пресвитера (1938).



По мусульманскому календарю - 23 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 23 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День Государственного флага Туркменистана.



День сотрудника финансовой полиции Кыргызстана.



День дарения книг в Армении.



День женщин в Исландии.



19 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1855 День рождения синоптической карты.



1878 Начало эры аудиозаписи - Томас Эдисон получил патент на фонограф.



1918 Начался Ледовый поход Балтийского флота.



1921 Вышел первый номер газеты «Труд».



1938 Закончила свою работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс-1».



1990 День рождения графического редактора Photoshop.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1473 Николай Коперник, польский астроном, автор гелиоцентрической системы мира.



1630 Шиваджи, национальный герой Индии.



1792 Родерик Мурчисон, английский геолог.



1833 Эли Дюкоммен, швейцарский журналист, борец за мир, Нобелевский лауреат.



1843 Аделина Патти, итальянская певица.



1859 Сванте Аррениус, шведский физико-химик, Нобелевский лауреат.



1869 Ованес Туманян, армянский поэт и писатель, общественный деятель.



1931 Алла Ларионова, советская актриса театра и кино.



1933 Эльза Леждей, советская актриса, заслуженная артистка РСФСР.



1945 Юрий Антонов, советский и российский певец, композитор и поэт, народный артист России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



