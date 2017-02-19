Камчатский метеокомментарий, 19 февраля

19.02.2017 06:38:03 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 19 февраля

В 6.30 в Петропавловске-Камчатском было -3°C, пасмурно, снег, ветер, юго-восточный, 3 м/с., атмосферное давление: 721 мм рт.ст., относительная влажность: 95%.

Предварительный прогноз:

Утро: -1°С, пасмурно, снегопад, ветер юго-восточный, 3 м/с., атмосферное давление: 721 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.

День: -4°С, облачно, небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный, 3 м/с., атмлсферное давление: 723 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.

Вечер: -4°С, облачно, небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный, 3 м/с., атмосферное давление: 724 мм рт. ст., относительная влажность: 94%.

Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа -  небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  10’14’’ (+4”).

Луна: 43%, стареющая.

Народ приметил: морозы обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.

Именины у Вукола. Вукол с греческого - "пастух".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 19 февраля, 5.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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