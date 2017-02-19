Камчатский метеокомментарий, 19 февраля

19.02.2017 06:38:03 (GMT+12)

В 6.30 в Петропавловске-Камчатском было -3°C, пасмурно, снег, ветер, юго-восточный, 3 м/с., атмосферное давление: 721 мм рт.ст., относительная влажность: 95%.



Предварительный прогноз:



Утро: -1°С, пасмурно, снегопад, ветер юго-восточный, 3 м/с., атмосферное давление: 721 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.



День: -4°С, облачно, небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный, 3 м/с., атмлсферное давление: 723 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.



Вечер: -4°С, облачно, небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный, 3 м/с., атмосферное давление: 724 мм рт. ст., относительная влажность: 94%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа - небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 10’14’’ (+4”).



Луна: 43%, стареющая.



Народ приметил: морозы обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.



Именины у Вукола. Вукол с греческого - "пастух".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 19 февраля, 5.45 (кмч).