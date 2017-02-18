В развитии туристской инфраструктуры требуется помощь добровольцев

18.02.2017 21:29:48 (GMT+12)

Поучаствовать в добровольческой деятельности на территориях Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника имени Т. И. Шпиленка приглашаются мужчины с опытом работы в строительной сфере. Предпочтение отдаётся жителям Камчатского края.



Ежегодно в волонтёрской программе Кроноцкого заповедника принимают участие порядка 120 человек. Поскольку большинство работ на территории связано с физическим трудом в полевых условиях, наблюдается острая нехватка мужчин-добровольцев.



«На полевой сезон 2017 года практически завершён набор женщин-добровольцев. Они будут помогать в уборке жилых помещений и визит-центров, выполнять покрасочные работы и реализовывать сувенирную продукцию на кордонах», – сообщил Ринат Файзулин, начальник отдела познавательного туризма ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».



Активные работы по возведению и ремонту жилых строений, настильных троп, смотровых и вертолётных площадок на кордонах заповедника и заказника запланированы на весь полевой сезон – с апреля по ноябрь. Помощь волонтёров будет нужна также в погрузке-разгрузке расходных материалов. Желательно, чтобы у добровольцев был опыт работы в строительной отрасли, среднее профессиональное образование, навыки выполнения плотницких, кровельных, отделочных работ и медицинская справка о состоянии здоровья. Договор о добровольческой деятельности заключается минимум на три недели.



«В первую очередь мы обращаемся к жителям Камчатского края, чтобы дать возможность местному населению своими глазами увидеть красоту дикой природы малой Родины, приобщиться к заповедному делу»,– отметил Роман Корчигин, исполняющий обязанности директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».



О том, какие возможности даёт участие в волонтерской программе заповедника, хорошо знает Алексей Перелыгин, житель Петропавловска-Камчатского. Геолог по профессии, фотограф-любитель на протяжении пяти полевых сезонов помогал в хозяйственных работах на кордонах заповедника и заказника.



«Я побывал в долине реки Гейзерной, на Лазовском участке Кроноцкого заповедника, на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике, – рассказал Алексей. – Весной в Долине мы чистили настильные тропы от снега, летом косили траву на кордоне Озёрный, помогали по хозяйству. А в свободное время ходили в походы, наблюдали за медведями и, конечно же, фотографировали дикую природу».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Кроноцком заповеднике.