Прокуратура информирует

18.02.2017 11:12:21 (GMT+12)


В понедельник, 20 февраля 2017 г., заместитель прокурора Камчатского края Максим Витальевич Куликов проведет в г. Елизово личный прием граждан по вопросам соблюдения трудовых прав, в том числе о невыплате заработной платы, а также по иным, интересующим граждан вопросам.

Прием будет проводиться с 11.00 до 12.00 часов в здании Елизовской городской прокуратуры по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, 22-а.
Гражданам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, письменное обращение с информацией о нарушениях закона или гражданских прав, а также документы (при наличии), подтверждающие доводы обращения.

Информацию о проведении приема можно уточнить в прокуратуре края по телефону 8 (4152) 26-80-83 или в Елизовской городской прокуратуре 8 (41531) 6-12-30.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью  и правовому обеспечению                        
                 

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