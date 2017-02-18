В рамках акции «Неделя мужества» полицейские кинологи познакомили школьников со своими питомцами

18.02.2017 11:08:52 (GMT+12)
17 февраля в рамках акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню защитника Отечества, сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Камчатскому краю старший прапорщик Юлия Сазонова и младший сержант Екатерина Рудописова провели необычное занятие для учащихся школы № 5 г. Петропавловска-Камчатского. Они познакомили детей со своими служебными собаками, бельгийской овчаркой по кличке Чизана и рассел-терьером Аби. Питомцы продемонстрировали основные элементы выучки и как работают по поиску наркотических веществ.
После показательных выступлений дети расспросили сотрудников полиции о работе кинологов. Девушки рассказали о преступлениях, которые были раскрыты с помощью служебных собак, какими умениям и навыкам обучают во время занятий, а также дали советы по воспитанию собак.
Также школьники смогли попробовать себя в роли сотрудников кинологической службы: они давали собакам команды и поощряли четвероногих друзей лакомствами.
В завершение дети и учителя поблагодарили полицейских за интересную встречу и сделали несколько фотографий на память.
Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловске-Камчатскому
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