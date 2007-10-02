Арбитражный суд Камчатского края впервые вынес решение о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица

18.02.2017 11:06:55 (GMT+12)

Лиманская Вероника Георгиевна обратилась в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Камчатский строительный трест» среди кредиторов.



В обоснование заявленных требований заявитель указал на наличие у должника имущества, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов в размере оставшейся суммы задолженности.



Как следует из материалов дела, 17.10.2011 между Лиманской В.Г. и ООО «Камчатский строительный трест» заключен договор инвестирования в строительство от 17.09.2011 № 38/11. В связи с ненадлежащим исполнением должником своих обязательств решением Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 26.01.2015 по делу № 2-381/2015 с ООО «Камчатский строительный трест» в пользу Лиманской В.Г. взыскано 981 206,25 рубля.



В связи с ликвидацией ООО «Камчатский строительный трест» исполнительное производство на сумму 981 206,26 рубля окончено в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 47 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ликвидация юридического лица).



На момент окончания исполнительного производства оставшаяся сумма долга ООО «Камчатский строительный трест» перед Лиманской В.Г. составила 971 206,25 рубля.



Между тем у ООО «Камчатский строительный трест» в собственности имеется имущество, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов.



Указанные обстоятельства и послужили основанием для обращения Лиманской В.Г. в арбитражный суд.

В соответствии с абзацем 1 пункта 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица осуществляется по правилам настоящего Кодекса о ликвидации юридических лиц.



В соответствии с абзацем 1 пункта 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.



Таким образом, суд счел подтвержденным право заявителя согласно пункту 5.2 статьи 64 ГК РФ требовать назначения процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

Суд утвердил арбитражным управляющим ООО «Камчатский строительный трест» Недоросткову Елену Григорьевну – члена ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество».



Пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края

