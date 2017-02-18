Бытовое убийство

18.02.2017 11:02:06 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы краевого центра. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По версии следствия, ночью 17 февраля 2017 года подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения находясь в одной из квартир в городе Петропавловске-Камчатском, в процессе распития спиртных напитков вместе со своей сестрой и 60-летним отцом и последующей ссоры с ним, ножом нанесла удар в область левого плеча последнего, причинив колото-резанную рану, повлекшую острую кровопотерю, в результате которой наступила смерть мужчины на месте происшествия.



Со слов подозреваемой, конфликт с отцом у нее возник из-за того, что когда она поссорилась со своей сестрой, отец вмешался и встал на сторону сестры. После чего она потребовала, чтобы он покинул квартиру, но отец отказался, разозлившись она взяла нож и ударила его.



Подозреваемая не замужем, на иждивении 2 детей.



В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления

