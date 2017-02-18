И снова мошенники озолотились

18.02.2017 10:58:11 (GMT+12)

28-летняя жительница Петропавловска-Камчатского внесла предоплату за снятие внаем жилья на карту неизвестного, чей абонентский номер зарегистрирован в Екатеринбурге. Сумма ущерба составила четыре с половиной тысячи рублей.



28-летняя елизовчанка, найдя в социальной сети «Вконтакте» объявление о продаже вещей, сделала заказ на общую сумму более 100 тысяч рублей. Женщина заказывала товар не только для себя, но и для своих друзей и знакомых (костюмы, платья, обувь). Первая посылка от «продавца» пришла накануне, только вместо обещанной одежды, пришла соль.



Вскрыв посылку елизовчанка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в полицию. Номер телефона, на который звонила потерпевшая, зарегистрирован в Татарстане.



По данным фактам в настоящее время проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».



Не смотря на активную информационную поддержку представителей СМИ, проводимые акции по профилактике мошенничеств камчатцев обманывают почти ежедневно.



Полиция в очередной раз напоминает жителям края о необходимости соблюдать предельную осторожность в общении с незнакомыми людьми, не переводить неизвестным деньги, не верить, что можно самостоятельно разблокировать банковскую карту или за деньги спасти от тюрьмы родственника, совершившего преступление. А еще, прежде чем стать «водителем» в администрации, снять квартиру, для начала проверьте насколько реально существование жилплощади, и есть ли подобная вакансия.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

