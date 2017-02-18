В городе сегодня

18.02.2017 09:30:40 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском утром облачно, ветер слабый с порывами до умеренного, местами идет снег. Всё, вроде бы, свидетельствует о том, что удар циклона еще впереди. Хотя...



Фото: Марфа СЕРГИЕВОПОСАДСКАЯ.