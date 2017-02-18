Официальные курсы ЦБ РФ с 18 февраля - 57,6342 руб./$1 и 61,4496 руб./EUR1

18.02.2017 09:27:50 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 февраля, составляет 57,6342 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,84%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 февраля, составляет 61,4496 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,29%.



(Интерфакс).