Доброе утро, Камчатка!

18.02.2017 08:09:55 (GMT+12)

Сегодня суббота, 18 февраля 2017 года. По старому стилю — 5 февраля.



Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших. Мц. Агафии (251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696).



Мц. Феодулии и мчч. Елладия, Макария и Евагрия (ок. 304).



Прмц. Александры Каспаровой, мч. Михаила Амелюшкина (1942).



Елецкой-Черниговской (1060), Сицилийской, или Дивногорской (1092), и именуемой «Взыскание погибших» икон Божией Матери.



По мусульманскому календарю — 22 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 22 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).



День транспортной полиции России.



День продовольственной и вещевой службы ВС России.



Троян Зимний (Праздник славян).



18 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1895 В Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена.



1911 Впервые была осуществлена доставка почты самолетом.



1930 Американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон.



1942 В Карибском море затонула французская подводная лодка «Сюркуф».



1960 Открылись VIII зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли (США).



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1404 Леон Баттиста Альберти, итальянский гуманист, писатель, ученый.



1745 Алессандро Вольта, итальянский физик и физиолог.



1895 Семен Тимошенко, советский военный деятель, Маршал Советского Союза.



1898 Энцо Феррари, итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании.



1906 Амазасп Бабаджанян, советский военачальник, главный Маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза.



1921 Оскар Фельцман, советский и российский композитор, народный артист России.



1933 Йоко Оно Леннон, японская и американская художница, певица, вдова Джона Леннона.



1954 Джон Траволта, американский актер, танцор и певец.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



