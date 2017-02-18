Камчатский метеокомментарий, 18 февраля

18.02.2017 08:07:31 (GMT+12)
В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -4°C, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный, 5 м/с., атмосферное авление: 736 мм рт.ст., относительная
влажность: 96%.
Предварительный прогноз:
День: -3°С, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, 7 м/с., атмосферное давление: 732 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.
Вечер: -3°С, пасмурно, сильный снегопад, ветер восточный, 10 м/с., атмосферное давление: 726 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.
Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 10’10’’ (+4”).
Луна: 52%, стареющая.
Сегодня — Агафья.
Народ приметил: Агафья-поминальница, заступница, коровница.
Зимою сухо и холодно - летом сухо и жарко.
Именины у Агафьи. Агафья - "добрая" (герм.).
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 18 февраля, 7.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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