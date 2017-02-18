Камчатский метеокомментарий, 18 февраля

18.02.2017 08:07:31 (GMT+12)

В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -4°C, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный, 5 м/с., атмосферное авление: 736 мм рт.ст., относительная

влажность: 96%.



Предварительный прогноз:



День: -3°С, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, 7 м/с., атмосферное давление: 732 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.



Вечер: -3°С, пасмурно, сильный снегопад, ветер восточный, 10 м/с., атмосферное давление: 726 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 10’10’’ (+4”).



Луна: 52%, стареющая.



Сегодня — Агафья.



Народ приметил: Агафья-поминальница, заступница, коровница.



Зимою сухо и холодно - летом сухо и жарко.



Именины у Агафьи. Агафья - "добрая" (герм.).



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 18 февраля, 7.15 (кмч).