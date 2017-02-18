Камчатский метеокомментарий, 18 февраля

18.02.2017 08:07:31 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 18 февраля

В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -4°C, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный, 5 м/с., атмосферное авление: 736 мм рт.ст., относительная
влажность: 96%.

Предварительный прогноз:

День: -3°С, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, 7 м/с., атмосферное давление: 732 мм рт. ст., относительная влажность:  97%.

Вечер: -3°С, пасмурно, сильный снегопад, ветер восточный, 10 м/с., атмосферное давление: 726 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.

Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  10’10’’ (+4”).

Луна: 52%, стареющая.

Сегодня — Агафья.

Народ приметил: Агафья-поминальница, заступница, коровница.

Зимою сухо и холодно - летом сухо и жарко.

Именины у Агафьи. Агафья - "добрая" (герм.).

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 18 февраля, 7.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page