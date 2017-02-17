Facebook: Софья Касатонова

17.02.2017 21:59:17 (GMT+12)

15 февраля состоялось первое заседание нового состава Общественного Совета Министерства культуры Камчатского края. 26 декабря 2016 года был определён состав и избраны руководящие органы: на основе альтернативного голосования Председателем избрана Софья Касатонова, заместителем председателя - Галина Кравченко, секретарем - Екатерина Хорунжая. В целом состав Совета состоит из 12 представителей как бюджетных учреждений культуры, так и коммерческих структур, и некоммерческих организаций. Сегодня в жарких обсуждениях с поправками и дополнениями был принят план работы на 2017 год, проработаны многие актуальные и проблемные вопросы культуры Камчатки. Радуют неравнодушие, заинтересованность и сердечность, с которыми члены Совета поднимают вопросы и ищут пути их решения. Остаётся только пожелать успехов в реализации всех задуманных планов и идей!



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