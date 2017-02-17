Facebook: Константин Слыщенко (2)

17.02.2017 21:57:37 (GMT+12)

Принял участие в совещании "О ходе работы над проектом федерального закона "О любительском рыболовстве", которое проходило в Совете Федерации. Представил позицию комитета. К большому сожалению, закон еще нужно дорабатывать.



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