Facebook: Константин Слыщенко

17.02.2017 21:56:25 (GMT+12)

Проходит тематическое заседание Комитета. Рассматриваем важные вопросы: о доработке Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и о приоритетных направлениях совершенствования законодательного обеспечения ГЧП в России. Решили организовать парламентские слушания для обсуждения практических аспектов реализации ГЧП и МЧП в субъектах.



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