Камчатка, 17 февраля: итоги дня

17.02.2017 19:58:01 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
Прожиточный минимум камчатских профсоюзов превышает официальный на 9,7 тысячи рублей.
Полицейские кинологи познакомили школьников Петропавловска со своими питомцами.
Фестиваль «Россия начинается с Камчатки» откроет «Праздник баяна и аккордеона».
Снегоуборочная техника выйдет на дороги Петропавловска с началом снегопада.
Камчатские спасатели готовятся к циклону.
На Камчатке пьяная женщина после ссоры с сестрой зарезала отца.
Камчатской девушке вместо заказанных вещей прислали килограмм соли.
Больше 7 тыс абонентов погасили долги водоканалу в ходе акции «Юбилей у нас - подарки для вас».
Пятеро человек задержаны на Камчатке по подозрению в серии краж из торговых точек.
Снежный циклон испортит погоду на Камчатке в предстоящие выходные дни.
На Камчатке студент пытался помочь товарищу, обвиняемому в половом сношении с малолетней девочкой.
На Камчатке продавца сахара и шоколада подозревают в уклонении от уплаты 23 млн рублей налогов.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
Из-за циклона мэрия Петропавловска перешла в режим повышенной готовности.
Первоклассники Петропавловска вернутся на занятия после дополнительных каникул.
В Петропавловске дочь призналась в убийстве отца.
Жительница Елизова купила через интернет килограмм соли за 100 тысяч рублей.
В Петропавловске банда молодых людей совершала налеты на магазины.
Дрессированные хомячки и собачки устроят шоу в театре кукол.
На Камчатке генеральный директор фирмы не заплатила 23 миллиона налогов.
На Камчатке учащийся техникума, защищая друга, дал ложные показания в суде.
Синоптики: завтра на полуостров обрушится мощный снежный циклон.
На Камчатке гендиректор сельхозпредприятия строил ферму на зарплату работников.
Камчатский сноубордист стал призёром Европейского юношеского фестиваля.
ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
Просроченные продукты продавали в «Юкидиме» в Петропавловске. Индивидуальный предприниматель заплатит за нарушения 40 тысяч рублей.
Камчатцы завтра побывают на «Дне кита». Экологический праздник пройдёт в главной библиотеке края.
Жителям Манил рассказали о проводимой в селе доследственной проверке. Она инициирована в связи со смертью местного жителя в ходе оказания ему медпомощи.
Жительницу столицы Камчатки подозревают в отцеубийстве. Её папа отказался покинуть квартиру, и нетрезвая женщина ударила его ножом.
Представительство Минвостокразвития создадут на Камчатке. Оно начнет свою работу в Петропавловске-Камчатском уже через неделю.
Для Камчатки разработают программу комплексного развития. Над этим проектом работают специалисты Минвостокразвития России и Правительства Камчатского края.
На Камчатке группа молодых преступников покусилась на «Табак». Пытавшийся скрыться от полицейских водитель чуть не задавил двоих оперативников.
Объём инвестиций резидентов Свободного порта на Камчатке приближается к 4 миллиардам. Проекты потенциальных резидентов рассмотрел Наблюдательный совет Свободного порта в Камчатском крае.
Светоотражатели на куртке подвели камчатского эксгибициониста. Мужчина свою вину признал.
Новой системой климат-контроля обзаведется ФОК «Звездный» в Петропавловске. На её проектирование, покупку и монтаж выделены 2 миллиона рублей.
Два новых рыбоперерабатывающих комплекса хотят построить на Камчатке. Режим Территории опережающего развития «Камчатка» могут расширить еще на два района Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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