Камчатка, 17 февраля: итоги дня

17.02.2017 19:58:01 (GMT+12)

Камчатка, 17 февраля: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

Прожиточный минимум камчатских профсоюзов превышает официальный на 9,7 тысячи рублей.

Полицейские кинологи познакомили школьников Петропавловска со своими питомцами.

Фестиваль «Россия начинается с Камчатки» откроет «Праздник баяна и аккордеона».

Снегоуборочная техника выйдет на дороги Петропавловска с началом снегопада.

Камчатские спасатели готовятся к циклону.

На Камчатке пьяная женщина после ссоры с сестрой зарезала отца.

Камчатской девушке вместо заказанных вещей прислали килограмм соли.

Больше 7 тыс абонентов погасили долги водоканалу в ходе акции «Юбилей у нас - подарки для вас».

Пятеро человек задержаны на Камчатке по подозрению в серии краж из торговых точек.

Снежный циклон испортит погоду на Камчатке в предстоящие выходные дни.

На Камчатке студент пытался помочь товарищу, обвиняемому в половом сношении с малолетней девочкой.

На Камчатке продавца сахара и шоколада подозревают в уклонении от уплаты 23 млн рублей налогов.  

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

Из-за циклона мэрия Петропавловска перешла в режим повышенной готовности.

Первоклассники Петропавловска вернутся на занятия после дополнительных каникул.

В Петропавловске дочь призналась в убийстве отца.

Жительница Елизова купила через интернет килограмм соли за 100 тысяч рублей.

В Петропавловске банда молодых людей совершала налеты на магазины.

Дрессированные хомячки и собачки устроят шоу в театре кукол.

На Камчатке генеральный директор фирмы не заплатила 23 миллиона налогов.

На Камчатке учащийся техникума, защищая друга, дал ложные показания в суде.

Синоптики: завтра на полуостров обрушится мощный снежный циклон.


На Камчатке гендиректор сельхозпредприятия строил ферму на зарплату работников.

Камчатский сноубордист стал призёром Европейского юношеского фестиваля.

ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

Просроченные продукты продавали в «Юкидиме» в Петропавловске. Индивидуальный предприниматель заплатит за нарушения 40 тысяч рублей.

Камчатцы завтра побывают на «Дне кита». Экологический праздник пройдёт в главной библиотеке края.

Жителям Манил рассказали о проводимой в селе доследственной проверке. Она инициирована в связи со смертью местного жителя в ходе оказания ему медпомощи.

Жительницу столицы Камчатки подозревают в отцеубийстве. Её папа отказался покинуть квартиру, и нетрезвая женщина ударила его ножом.

Представительство Минвостокразвития создадут на Камчатке. Оно начнет свою работу в Петропавловске-Камчатском уже через неделю.

Для Камчатки разработают программу комплексного развития. Над этим проектом работают специалисты Минвостокразвития России и Правительства Камчатского края.

На Камчатке группа молодых преступников покусилась на «Табак». Пытавшийся скрыться от полицейских водитель чуть не задавил двоих оперативников.

Объём инвестиций резидентов Свободного порта на Камчатке приближается к 4 миллиардам. Проекты потенциальных резидентов рассмотрел Наблюдательный совет Свободного порта в Камчатском крае.

Светоотражатели на куртке подвели камчатского эксгибициониста. Мужчина свою вину признал.

Новой системой климат-контроля обзаведется ФОК «Звездный» в Петропавловске. На её проектирование, покупку и монтаж выделены 2 миллиона рублей.

Два новых рыбоперерабатывающих комплекса хотят построить на Камчатке. Режим Территории опережающего развития «Камчатка» могут расширить еще на два района Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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