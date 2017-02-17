Камчатка, 17 февраля: итоги дня

17.02.2017 19:58:01 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Прожиточный минимум камчатских профсоюзов превышает официальный на 9,7 тысячи рублей.



Полицейские кинологи познакомили школьников Петропавловска со своими питомцами.



Фестиваль «Россия начинается с Камчатки» откроет «Праздник баяна и аккордеона».



Снегоуборочная техника выйдет на дороги Петропавловска с началом снегопада.



Камчатские спасатели готовятся к циклону.



На Камчатке пьяная женщина после ссоры с сестрой зарезала отца.



Камчатской девушке вместо заказанных вещей прислали килограмм соли.



Больше 7 тыс абонентов погасили долги водоканалу в ходе акции «Юбилей у нас - подарки для вас».



Пятеро человек задержаны на Камчатке по подозрению в серии краж из торговых точек.



Снежный циклон испортит погоду на Камчатке в предстоящие выходные дни.



На Камчатке студент пытался помочь товарищу, обвиняемому в половом сношении с малолетней девочкой.



На Камчатке продавца сахара и шоколада подозревают в уклонении от уплаты 23 млн рублей налогов.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Из-за циклона мэрия Петропавловска перешла в режим повышенной готовности.



Первоклассники Петропавловска вернутся на занятия после дополнительных каникул.



В Петропавловске дочь призналась в убийстве отца.



Жительница Елизова купила через интернет килограмм соли за 100 тысяч рублей.



В Петропавловске банда молодых людей совершала налеты на магазины.



Дрессированные хомячки и собачки устроят шоу в театре кукол.



На Камчатке генеральный директор фирмы не заплатила 23 миллиона налогов.



На Камчатке учащийся техникума, защищая друга, дал ложные показания в суде.



Синоптики: завтра на полуостров обрушится мощный снежный циклон.





На Камчатке гендиректор сельхозпредприятия строил ферму на зарплату работников.



Камчатский сноубордист стал призёром Европейского юношеского фестиваля.



ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Просроченные продукты продавали в «Юкидиме» в Петропавловске. Индивидуальный предприниматель заплатит за нарушения 40 тысяч рублей.



Камчатцы завтра побывают на «Дне кита». Экологический праздник пройдёт в главной библиотеке края.



Жителям Манил рассказали о проводимой в селе доследственной проверке. Она инициирована в связи со смертью местного жителя в ходе оказания ему медпомощи.



Жительницу столицы Камчатки подозревают в отцеубийстве. Её папа отказался покинуть квартиру, и нетрезвая женщина ударила его ножом.



Представительство Минвостокразвития создадут на Камчатке. Оно начнет свою работу в Петропавловске-Камчатском уже через неделю.



Для Камчатки разработают программу комплексного развития. Над этим проектом работают специалисты Минвостокразвития России и Правительства Камчатского края.



На Камчатке группа молодых преступников покусилась на «Табак». Пытавшийся скрыться от полицейских водитель чуть не задавил двоих оперативников.



Объём инвестиций резидентов Свободного порта на Камчатке приближается к 4 миллиардам. Проекты потенциальных резидентов рассмотрел Наблюдательный совет Свободного порта в Камчатском крае.



Светоотражатели на куртке подвели камчатского эксгибициониста. Мужчина свою вину признал.



Новой системой климат-контроля обзаведется ФОК «Звездный» в Петропавловске. На её проектирование, покупку и монтаж выделены 2 миллиона рублей.



Два новых рыбоперерабатывающих комплекса хотят построить на Камчатке. Режим Территории опережающего развития «Камчатка» могут расширить еще на два района Камчатского края.



