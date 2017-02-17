Концертную программу «Весенний букет» к 8 марта готовит Камчатская хоровая капелла

17.02.2017 18:50:29 (GMT+12)
Камчатское концертно-филармоническое объединение приглашает жителей и гостей полуострова на концерт Камчатской хоровой капеллы, приуроченный к Международному женскому дню. Основу концертной программы «Весенний букет» составят произведения отечественных и зарубежных композиторов XX века. Прозвучат произведения Марка Фрадкина, Тихона Хренникова, Валерия Калистратова, Фредерика Лоу, Джерома Керна и др.
Дирижирует главный хормейстер – Заслуженный работник культуры России Виолетта Бутучел, концертмейстер – Заслуженный артист России Валерий Кравченко. Солистка – Лауреат государственной премии Камчатского края Наталья Белозерова. Концерт ведет Лауреат государственной премии Камчатского края, музыковед Ольга Орлова.
Концерт состоится 4 марта в 18:00 в Камчатском колледже искусств. Билеты можно приобрести в кассах филармонии (ул. Ленинская, 65 и в ТЦ «Галант-Плаза, вход № 1) и в колледже искусств. Дополнительная информация по телефону 47-82-47.
Концерт организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Ограничение по возрасту: 6+
Цена билета (если бесплатно – тоже указывается): 600 руб
Места приобретения билетов: кассы филармонии (ул. Ленинская, 65 и ТЦ Галант-Плаза, вход №1), колледж искусств
Телефон для справок: 47-82-47.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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