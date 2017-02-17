Концерт гитарной музыки состоится в камчатском колледже искусств

17.02.2017 18:50:28 (GMT+12)

28 февраля в 19:00 состоится концерт гитарной музыки. В концертном зале Камчатского колледжа искусств выступят московские музыканты, Лауреаты международных конкурсов Сергей Матохин – гитара и Наталия Бражникова – фортепиано.



В программе концерта прозвучат произведения Антона Диабелли, Марио Кастельнуово-Тедеско, Герольда Швертбергера, Александра Иванова-Крамского, Сергея Матохина, Роланда Дьенса и Федерико Морено-Торроба.



Сергей Матохин – Российский гитарист, композитор, лауреат международного конкурса камерных ансамблей, доцент. Матохин выступает с концертами в России, Украине, Белоруссии, Франции, Испании, Германии, Польше, Израиле, Египете и Англии, как в качестве солиста, так и в составах различных камерных ансамблей. В 1999 г организовал международный фестиваль-конкурс исполнителей на классической гитаре «Tabula Rasa» и является его продюсером и арт-директором.



Наталия Бражникова – доцент кафедры камерного ансамбля Российской академии музыки имени Гнесиных, концертмейстер Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке, лауреат Российских и международных конкурсов.



Билеты:

В кассе филармонии (ул. Ленинская, 65)

В кассе филармонии (ТЦ Галант-Плаза, вход № 5)

В колледже искусств (пр. Рыбаков, 7)



Телефон для справок 47-82-47



Цена билета: 800 рублей



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.