Музыкально-поэтический вечер состоится в Петропавловске

17.02.2017 18:50:28 (GMT+12)
24 февраля в 18.00 в колледже искусств пройдет музыкально-поэтический вечер «Музыка слов». В сопровождении Камчатского камерного оркестра им. Г. Аввакумова под управлением Заслуженного артиста России Александра Гилёва гости услышат стихи великих поэтов серебряного века. Художественное слово: ведущие артисты Камчатского театра драмы и комедии Светлана Дударева и Вадим Бондаренко.
Под музыку Петра Чайковского, Михаила Глинки, Эдварда Грига, Георгия Свиридова прозвучат стихи Анны Ахматовой и Николая Гумилева, Саши Черного и Александра Блока, а также многих других талантливых русских мастеров слова.
Билеты:
В кассе филармонии (ул. Ленинская, 65)
В кассе филармонии (КП, ТЦ Галант-Плаза, Вход № 1)
В фойе колледжа искусств (пр. Рыбаков, 7)
Справки по телефону: 47-82-47
Цена билета: 600 рублей
Проект организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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