Музыкально-поэтический вечер состоится в Петропавловске

17.02.2017 18:50:28 (GMT+12)

24 февраля в 18.00 в колледже искусств пройдет музыкально-поэтический вечер «Музыка слов». В сопровождении Камчатского камерного оркестра им. Г. Аввакумова под управлением Заслуженного артиста России Александра Гилёва гости услышат стихи великих поэтов серебряного века. Художественное слово: ведущие артисты Камчатского театра драмы и комедии Светлана Дударева и Вадим Бондаренко.



Под музыку Петра Чайковского, Михаила Глинки, Эдварда Грига, Георгия Свиридова прозвучат стихи Анны Ахматовой и Николая Гумилева, Саши Черного и Александра Блока, а также многих других талантливых русских мастеров слова.



Билеты:

В кассе филармонии (ул. Ленинская, 65)

В кассе филармонии (КП, ТЦ Галант-Плаза, Вход № 1)

В фойе колледжа искусств (пр. Рыбаков, 7)



Справки по телефону: 47-82-47



Цена билета: 600 рублей



Проект организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.