Жителей города и края приглашают принять участие в проекте «Читаем вместе»

17.02.2017 18:50:29 (GMT+12)

20 февраля в отделе по работе с молодёжью Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова состоится встреча и дискуссия в рамках проекта «Читаем вместе».



В феврале для прочтения и обсуждения выбрана наиболее известная книга английского писателя и литературоведа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», написанная в 1962 году.



Сатирическая антиутопия «Заводной апельсин» - манифест неформалов всего мира. Книга затрагивает такие темы, как насилие, свободная воля и мораль. Роман принёс Энтони Бёрджессу мировую известность.



Поделиться своим мнением о прочитанной книге приглашаются все желающие. Как сообщили организаторы, целями проекта «Читаем вместе» является постоянная творческая связь с читателями, поддержка устойчивого интереса к художественной литературе и чтению.



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Начало встречи – в 18.00. Вход свободный.



Подробная информация по телефону:(415 2) 25-19-14



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.