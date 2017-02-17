Жителей города и края приглашают принять участие в проекте «Читаем вместе»

17.02.2017 18:50:29 (GMT+12)
20 февраля в отделе по работе с молодёжью Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова состоится встреча и дискуссия в рамках проекта «Читаем вместе».
В феврале для прочтения и обсуждения выбрана наиболее известная книга английского писателя и литературоведа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», написанная в 1962 году.
Сатирическая антиутопия «Заводной апельсин» - манифест неформалов всего мира. Книга затрагивает такие темы, как насилие, свободная воля и мораль. Роман принёс Энтони Бёрджессу мировую известность.
Поделиться своим мнением о прочитанной книге приглашаются все желающие. Как сообщили организаторы, целями проекта «Читаем вместе» является постоянная творческая связь с читателями, поддержка устойчивого интереса к художественной литературе и чтению.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 18.00. Вход свободный.
Подробная информация по телефону:(415 2) 25-19-14
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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