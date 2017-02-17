Литературная гостиная, посвящённая Масленице, пройдет в краевой библиотеке

17.02.2017 18:50:27 (GMT+12)
20 февраля в кафе Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова пройдет литературная гостиная, посвященная самому известному и любимому русскому празднику – Масленице.
Встречу проведёт филолог, историк, преподаватель мировой и художественной культуры, Нина Яланская.
Масленица - древний славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. В литературной гостиной расскажут об истории, традициях, поверьях и приметах праздника, его отражении в народном творчестве, музыке и поэзии.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 12.00. Вход свободный.
Справки по тел. (4152) 25-23-51
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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