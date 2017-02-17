О полезных свойствах ферментированных продуктов можно будет узнать на лекции в краевой библиотеке

17.02.2017 18:50:27 (GMT+12)
Жителей города и края приглашают послушать лекцию о целебных свойствах и ферментировании различных продуктов. Мероприятие пройдет в Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова
С рассказом о ферментированных продуктах и способах их использования выступит известная камчатская травница, Марина Щапова.
О правильной технологии и рецептах бездрожжевого хлеба расскажет мастер по домашней выпечке хлеба, Ирина Чернова.
Гости также узнают о приготовлении ферментированных продуктов: квашенной капусты, капустного кваса, кефира, ржаного хлеба, а также об использовании ферментированных продуктов в качестве натуральных пребиотиков.
Лекция состоится 18 февраля в малом зале Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 12.00. Вход свободный.
Справки по тел. (4152)25-23-55, 25-19-69
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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