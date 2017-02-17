Подведены итоги первенства Петропавловска по шахматам среди учащихся первых классов

17.02.2017 18:50:27 (GMT+12)

Традиционный турнир по шахматам среди первоклашек проводился с 13 по 16 февраля на базе детско-юношеской спортивной школы № 1. В соревнованиях приняло участие 43 первоклассника из 18 школ города.



По итогам игровых дней, призовые места распределились следующим образом: среди мальчиков первое место завоевал Семен Кашедов, средняя школа № 42 (тренер Косицын С.В.); на втором месте Андрей Казачков, средняя школа № 27 (тренер Неделко А.В.); на третьем месте Денис Шабалков, средняя школа № 36 (тренер Спицын А.А.). Среди девочек победу одержала Анастасия Эмик, средняя школа № 34 (тренер Легенько К.С.); второе место у Натальи Подшиваловой, средняя школа № 31 (тренер Легенько К.С.); третье место досталось Ксении Филипповой, средняя школа № 20 (тренер Гребёнкин А.П.).



Победители соревнований были награждены кубками, дипломами и грамотами. Призеры награждены медалями и грамотами соответствующих степеней.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.