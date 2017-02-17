Муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО среди взрослого населения

17.02.2017 18:50:28 (GMT+12)
Муниципальный этап комплекса ГТО среди взрослого населения стартует в Петропавловске сегодня, 17 февраля. К участию в фестивале приглашаются все желающие жители краевого центра от 18 лет и старше, предварительно зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и получившие УИН-номера.
17 февраля, в здании «ДОСААФ» по ул. Семена Удалого, 42 выявят лучшего стрелка из пневматического оружия. Начало испытаний в 12:00. 18 февраля, во втором корпусе «КГТУ», команды, каждая из которых состоит из 8 человек, выполнят комплекс упражнений - подтягивание, отжимание от пола, отжимание от скамьи, пресс, прыжок в длину с места, наклон с гимнастической скамьи. Начало в 11:00.
Завершающим этапом испытаний станут соревнования по плаванию и бег на лыжах.
По результатам проведения муниципального этапа комплекса ГТО будет сформирована сборная команда Петропавловска для участия в региональном этапе фестиваля из числа победителей и призеров среди участников в каждой возрастной группе.
Напомним, 7 февраля в Петропавловске был дан старт фестиваля для участников школьной ступени. Школьники городского округа первыми прошли испытания комплекса ГТО, сдав нормативы обязательной программы.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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