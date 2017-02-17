Вниманию выпускников 11-х классов и их родителей!

17.02.2017 18:50:26 (GMT+12)

В рамках программы Международного общественного Фонда культуры и образования «Профессиональная ориентация молодежи» в Петропавловске-Камчатском пройдет организационное собрание по вопросам, связанным с поступлением в высшие учебные заведения г. Санкт-Петербурга.



Организационное собрание состоится в пятницу, 17 февраля, в актовом зале средней школы № 24, расположенной по адресу: ул. Пономарева, 13, остановка «Садовая». Начало в 19:00.



В ходе собрания будущие выпускники и их родители смогут получить исчерпывающую информацию о поступлении в ВУЗы Санкт-Петербурга, специалисты Фонда также дадут индивидуальные консультации и ответят на все вопросы присутствующих.



Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефонам: 24-19-21; 8-914-625-23-75.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.