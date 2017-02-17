С понедельника, 20 февраля, первоклассники Петропавловска возвращаются за парты

17.02.2017 18:50:26 (GMT+12)

Заканчиваются недельные каникулы для учеников первых классов школ Петропавловска. Дополнительные каникулы для первоклашек городского округа начались в понедельник, 13 февраля. Ребята отдыхали от учебы в течение недели. В учебные классы школьники вернутся уже в понедельник, 20 февраля.

Напомним, дополнительные зимние каникулы предусмотрены только для учащихся первых классов. Все остальные школьники занимались в соответствии с установленным учебным планом.

Добавим, весенние каникулы для всех школяров начнутся в марте. Отдыхать после самой длинной третьей четверти ученики всех классов городских школ будут в течение 10 дней – с 23 марта по 1 апреля включительно. К занятиям ребята приступят с 3 апреля.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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