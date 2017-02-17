Представительство Минвостокразвития будет создано на Камчатке

17.02.2017 15:49:01 (GMT+12)

Представительство Министерства РФ по развитию Дальнего Востока будет создано в Камчатском крае. Оно начнет свою работу через неделю. Об этом в ходе рабочей поездки в Камчатский край заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.



«Мы обсуждали и готовили этот вопрос вместе с Юрием Петровичем Трутневым, с Владимиром Ивановичем Илюхиным. В самое ближайшее время мы запускаем работу организационной единицы по работе Министерства на Камчатке. С точки зрения работы с инвесторами это большой плюс, в регионе будут ответственные и высокопоставленные сотрудники Министерства, которые будут работать и жить в Петропавловске-Камчатском», - сказал Александр Галушка.



Напомним, 21 декабря 2016 года Правительство России утвердило изменения в Положение о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Наряду с Владивостоком, Хабаровском и Москвой, еще одним местом размещения Минвостокразвития России будет Петропавловск-Камчатский. Новый офис будет реализовывать всю повестку Минвостокразвития России в отношении конкретного региона - Камчатского края: заниматься развитием ТОР и Свободного порта, привлечением частных инвестиций, приоритизацией государственных программ и привлечением бюджетных инвестиций в социальную инфраструктуру, содействовать реализации крупных инвестиционных проектов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.