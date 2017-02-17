Более 7 тысяч абонентов КГУП «Камчатский водоканал» погасили задолженность в ходе акции «Юбилей у нас - подарки для вас»

17.02.2017 15:22:24 (GMT+12)
Специалисты КГУП «Камчатский водоканал» подвели итоги акции «Юбилей у нас – подарок для вас». Задолженность за потреблённую холодную воду погасили около 7 500 абонентов, в том числе жители Елизовского района.
Акция проходила с 30-го ноября по 30-е декабря 2016 г. Жителям Петропавловска-Камчатского, г. Елизово и некоторых поселков Елизовского района, имеющим задолженности по оплате счетов за холодную воду было предложено погасить сумму основного долга или заключить договор о реструктуризации с внесением оплаты не менее 50%. Тех, кто воспользовался этой возможностью, «Камчатский водоканал» полностью освободил от уплаты штрафа (пени) за просроченные платежи.
Акции, которые проводит предприятие в течение года, позволяют жителям не накапливать долги, при этом уменьшить свои расходы в части начисленных штрафных санкций (пени).
КГУП «Камчатский водоканал» напоминает абонентам о необходимости своевременной оплаты за ХВС. Произвести оплату по квитанциям можно любым удобным способом: в кассах КГУП «Камчатский водоканал», МАУ «РКЦ», через платёжные терминалы и банкоматы.
Кроме этого, Водоканал напоминает о необходимости своевременной передачи показаний приборов учёта.
По всем вопросам, связанным с расчётом оплаты за услугу ХВС, погашением долга и заключением договора о реструктуризации, можно обращаться в Единый расчётный центр КГУП «Камчатский водоканал» по телефонам: в Петропавловске-Камчатском: 8 (4152) 218-604, 218-739, в г. Елизово: 8(41531) 6-90-35, в Мильковском районе: 8.909- 831-8557.
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