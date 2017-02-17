Владимир Илюхин предложил расширить режим ТОР еще на несколько районов Камчатки

17.02.2017 15:45:29 (GMT+12)

Режим Территории опережающего развития «Камчатка» вскоре может быть расширен еще на два района Камчатского края. С таким предложением в ходе совещания по привлечению инвестиций под руководством Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки выступил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.



«На финише решение вопроса по Елизовскому району. Вся территория будет отнесена к территории Cвободного порта Владивосток. Сегодня речь также шла о возможности для бизнеса стать резидентами ТОРа в Карагинском и Соболевском районах. Речь идет о рыбопромышленном комплексе, о строительстве новых рыбоперерабатывающих мощностей на территории этих районов. Вложения около 1,5 миллиардов рублей, это наш камчатский бизнес», - рассказал Владимир Илюхин.



Одним из инициаторов инвестпроекта в Карагинском районе стала компания ООО «Укинский Лиман». Инвестор планирует построить на побережье современный завод по переработке рыбной продукции с комплексом производственного и холодильного оборудования. Объем инвестиций по проекту составляет более 1,1 млрд руб., количество новых рабочих мест – 155. Второй инвестор, ООО «Витязь-Авто», намерен построить современный рыбоперерабатывающий комплекс мощностью 150 тонн в сутки готовой продукции, в с. Устьевое Соболевского района. Объем инвестиций в предстоящее строительство превышает 200 млн руб. Заявки по этим проектам уже направлены в Корпорацию развития Дальнего Востока в рамках ТОР «Камчатка». По мнению Губернатора, расширение льготных режимов на другие территории края позволит стимулировать рост инвестиций в развитие региона.



«Мы сегодня говорили о возможности унификации законодательства, о ТОР и Свободном порте, чтобы избежать слишком долгих процедур расширения режимов на новые территории. Александр Сергеевич занял принципиальную позицию, что этот вопрос надо решить. Это во многом бы способствовало привлечению новых инвестиций, в том числе на территорию Камчатского края, - сказал глава региона. - Для бизнеса появится реальная возможность практически в любой точке Камчатки, где он собирается реализовать свой проект, стать или резидентом ТОР или Свободного порта, получив соответствующие меры государственной поддержки».



Александр Галушка поддержал предложение главы региона о расширении механизмов ТОР «Камчатка» на другие районы края.



«Принцип такой: и на Камчатке, и в любом регионе Дальнего Востока, если есть живые инвестиционные проекты, есть интерес инвестора, достаточно быстро соответствующие режимы или меры поддержки предоставляются. Владимир Иванович отметил, что по ТОРам это проще сделать, потому что это постановление Правительства, мы можем районы добавить, а по Свободному порту - сложнее, потому что это закон. Поправки в закон – это более сложная, более долгая и многогранная процедура, чем поправки в постановление Правительства. Поэтому мы не видим никаких проблем, чтобы создавать там ТОР», - сказал глава Минвостокразвития.



Он подчеркнул, что в ходе заседания Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток в Камчатском крае участники обсудили возможные механизмы упрощения административных процедур при расширении особых режимов.



«Речь шла о том, чтобы сделать один механизм распространения режимов. Наверное, было бы разумнее это делать актами Правительства не только для ТОРов, но и для Свободного порта. Это один из выводов нашего обсуждения. Я попросил правовой департамент Министерства этот вопрос проработать, доложить. В этом и польза наших совещаний, когда мы на практике смотрим, как это работает на территории и какие моменты возникают, в каком направлении дальше совершенствовать законодательство. Мы этим тоже будем заниматься», - добавил Александр Галушка.



Напомним, Постановление Правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» было подписано в августе 2015 года. Проект позволил ввести особый режим предпринимательской деятельности на 8 площадках, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. ТОР «Камчатка» предусматривает развитие двух основных специализаций: портово-промышленной и туристско-рекреационной. Для официальных резидентов территории опережающего развития предусмотрены различные налоговые льготы, административные преференции и меры финансовой поддержки. В настоящее время в качестве резидентов ТОР «Камчатка» зарегистрированы 19 инвесторов с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.