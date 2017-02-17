Материнский капитал на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

17.02.2017 15:22:24 (GMT+12)

С 2016 года средства материнского (семейного) капитала можно направлять на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.



Средства материнского капитала по этому направлению можно использовать в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат.



Для использования средств материнского капитала к соответствующему заявлению в Пенсионный фонд помимо паспорта владелец государственного сертификата представляет ИПРА ребенка-инвалида; документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг; акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, а также реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.



Порядок действий семьи, решившей направить материнский капитал на приобретение товаров или оплату услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида, выглядит следующим образом.



Родители ребенка-инвалида обращаются в организацию здравоохранения для заполнения направления на медико-социальную экспертизу, затем в учреждение МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах из соответствующего перечня, которые необходимы ребенку.



Важно отметить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».



После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в ИПРА сведения о товаре или услуге, семья может их приобретать, сохраняя все сопутствующие платежные документы. В случае с приобретением товаров это договоры купли-продажи, либо товарные или кассовые чеки, либо иные документы, которые подтверждают оплату товара. В случае с оплатой услуг это договоры об их оказании. Договор должен быть заключен в установленном законодательством порядке.



Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг.



Когда приобретен товар (не услуга), семья должна обратиться в управление социальной защиты (орган, уполномоченный на социальное обслуживание, – собес) для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения должностное лицо органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье для представления в ПФР.



После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного фонда (в том числе через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги, предоставив вышеперечисленные документы. В случае принятия положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления.



Более подробно о направлении средств материнского капитала на приобретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно узнать на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ОПФР.