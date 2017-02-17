На Камчатке спасатели проводят серию тренировок по организации страховки на снежном рельефе

17.02.2017 15:22:24 (GMT+12)

На Камчатке спасатели проводят серию тренировок по организации страховки на снежном рельефе

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5477

Сотрудники Камчатского краевого поисково-спасательного отряда (ПСО) проводят тренировки по организации страховочных станций на снежном рельефе. Умение организовать такую страховку очень важно при совершении альпинистских восхождений и проведении спасательных работ.

Как рассказывает спасатель ПСО Камчатского края Иван Бенедык, при организации спасательных работ в горах не всегда есть возможность организовать страховку за крепкую точку рельефа (скалы, камни, лед).

«Именно поэтому нужно знать и уметь налаживать страховки на снежном рельефе (мягкий снег, фирновый рельеф). От правильной схемы организации таких страховок зависит жизнь восходителей, а также безопасность спасателей при осуществлении поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ», - подчеркнул Иван Бенедык.

В ходе тренировки спасатели отрабатывали навыки налаживания точек крепления при помощи подручных средств, которые есть в арсенале альпиниста или спасателя - ледоруба, лопаты, щупа, рюкзака и даже лыж. Также в процессе занятий были закреплены навыки транспортировки пострадавшего по снежному рельефу.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

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