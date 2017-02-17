Главы поселений Елизовского района обсудили с региональным оператором механизм взаимодействия в сфере обращения с коммунальными отходами

17.02.2017 15:22:23 (GMT+12)
Совещание глав городских и сельских поселений Елизовского района с участием руководителя Агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрея Кудрина и исполняющего обязанности директора МУП Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецтранс» Александра Демчука, представляющего регионального оператора, состоялось в районной администрации 16 февраля.
Совещание возглавил глава Администрации Елизовского муниципального района Роман Василевский. Основной вопрос был посвящён проработке механизма взаимодействия регионального оператора с операторами в поселениях в сфере обращения с коммунальными отходами.
Напомним, с 1 января 2016 года в Российской Федерации введена новая система регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с ней на территории Камчатского края со второго квартала 2017 года сбор и утилизация будет производиться силами регионального оператора, который должен стать головным центром, координирующим работу операторов на местах.
До этого времени органам муниципальной власти совместно с региональным оператором и краевым Агентством по обращению с отходами предстоит скорректировать территориальную схему, включающую информацию об источниках образования, местах и объёмах накопления, объектах хранения, утилизации и захоронения отходов в каждом поселении района.
В рамках совещания главы задали региональному оператору интересующие вопросы, озвучили предложения, в результате которых был выработан план мероприятий по корректировке ключевого документа, регламентирующего дальнейшую работу в этой сфере.
Глава Администрации Елизовского муниципального района Роман Василевский рекомендовал руководителям муниципальных образований активизировать работу по подготовке сводной информации об объёмах, типовому составу и коммунальным организациям, осуществляющим деятельность в поселениях.
Также для более оперативной и эффективной работы региональным оператором было принято решение до конца февраля провести выездные совещания во всех городских и сельских поселениях района. Совещания будут проходить с участием глав поселений, управляющих компаний и операторов по транспортировке твёрдых бытовых отходов.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+