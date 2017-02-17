Главы поселений Елизовского района обсудили с региональным оператором механизм взаимодействия в сфере обращения с коммунальными отходами

17.02.2017 15:22:23 (GMT+12)

Совещание глав городских и сельских поселений Елизовского района с участием руководителя Агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрея Кудрина и исполняющего обязанности директора МУП Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецтранс» Александра Демчука, представляющего регионального оператора, состоялось в районной администрации 16 февраля.



Совещание возглавил глава Администрации Елизовского муниципального района Роман Василевский. Основной вопрос был посвящён проработке механизма взаимодействия регионального оператора с операторами в поселениях в сфере обращения с коммунальными отходами.



Напомним, с 1 января 2016 года в Российской Федерации введена новая система регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с ней на территории Камчатского края со второго квартала 2017 года сбор и утилизация будет производиться силами регионального оператора, который должен стать головным центром, координирующим работу операторов на местах.



До этого времени органам муниципальной власти совместно с региональным оператором и краевым Агентством по обращению с отходами предстоит скорректировать территориальную схему, включающую информацию об источниках образования, местах и объёмах накопления, объектах хранения, утилизации и захоронения отходов в каждом поселении района.

В рамках совещания главы задали региональному оператору интересующие вопросы, озвучили предложения, в результате которых был выработан план мероприятий по корректировке ключевого документа, регламентирующего дальнейшую работу в этой сфере.



Глава Администрации Елизовского муниципального района Роман Василевский рекомендовал руководителям муниципальных образований активизировать работу по подготовке сводной информации об объёмах, типовому составу и коммунальным организациям, осуществляющим деятельность в поселениях.



Также для более оперативной и эффективной работы региональным оператором было принято решение до конца февраля провести выездные совещания во всех городских и сельских поселениях района. Совещания будут проходить с участием глав поселений, управляющих компаний и операторов по транспортировке твёрдых бытовых отходов.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.