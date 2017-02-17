Заявления на «дальневосточный гектар» в Елизовском районе подали более 1800 человек

17.02.2017 15:22:25 (GMT+12)

С 1 октября 2016 года в Администрацию Елизовского муниципального района поступило 1887 заявлений о выделении участков на безвозмездной основе, из них 92 – от жителей других регионов страны, преимущественно из центральной России.



Об этом сообщили в районном Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, отметив, что наиболее востребованными являются участки, расположенные в Раздольненском, Корякском, Николаевском сельских поселениях, а также на межселенных территориях Елизовского муниципального района.



Всего в Елизовском районе уже передано в пользование 241 участок общей площадью более 245 гектар.



Напомним, заявления о выделении участков на безвозмездной основе в Елизовском муниципальном районе принимаются в здании районной администрации по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, д. 10, каб. 12 а.

Время работы: понедельник - четверг с 8-30 до 17.30 (обед с 12.30 до 14.00), пятница с 8.30 до 15.00 (обед с 12.20 до 13.00).



Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок площадью 1 гектар жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта, в частности, жители Камчатского края – в Усть-Большерецком районе. С 1 октября 2016 года жители края начали получать земельные участки на всей территории Камчатского края. С 1 февраля 2017 года земельные участки в Камчатском крае предоставляются всем гражданам Российской Федерации, независимо от их места жительства.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.