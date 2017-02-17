Программу комплексного развития Камчатки разработает Минвостокразвития РФ и Правительство края

17.02.2017 15:32:03 (GMT+12)

Программу комплексного развития Камчатского края, по аналогии с программой развития Комсомольска-на-Амуре, разработают Минвостокразвития России и Правительство региона. Об этом по итогам совещания по привлечению инвестиций в Камчатском крае заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. По его словам, такая программа позволит «понимать цели, мероприятия и финансирование региона до 2025 года».



«Такая задача у нас поставлена. Мы договорились, что следующее большое совещание по Камчатке мы проведём именно по проекту такой программы. Я напомню, что Правительство Российской Федерации создало уникальный для Дальнего Востока механизм привлечения ресурсов из самых разных госпрограмм - с 1 января 2017 года в обязательном порядке в 27 государственных программах выделены специальные разделы по развитию Дальнего Востока, - сказал Александр Галушка. - Правительство Российской Федерации поручило Минвостокразвития России установить структуру и форму таких спецразделов. Соответствующие приказы я подписал, они зарегистрированы в Минюсте, и в этих приказах мы установили требования, что не просто в целом по Дальнему Востоку такие разделы должны быть, а по каждому из 9 регионов ДФО. Мы должны видеть, что делается по Камчатке в госпрограмме «Развитие образования» или, к примеру, «Развитие здравоохранения».



По словам главы Минвостокразвития России, первый «дальневосточный раздел» появился в программе «Развитие здравоохранения», куда вошла камчатская краевая больница, строительство которой уже несколько лет ведется на полуострове за счет средств регионального бюджета.



«Мы несколько лет добивались того, чтобы краевая больница попала в госпрограмму "Развитие здравоохранения Российской Федерации", но в связи с тем, что появились спецразделы в госпрограммах, касаемо субъектов ДВ – то, над чем долгое время работало Минвостокразвития, сегодня такая возможность у нас появилась», - сказал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.



Как отметил Александр Галушка, такой подход поддержан на самом высоком уровне – Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 16 января им был подписан Указ «Об основах региональной политики Российской Федерации до 2025 года».



«В этом Указе черным по белому написано, закреплено на уровне принципа, императивной нормы, что территориальные проблемы должны решаться за счет социальных и отраслевых госпрограмм, - подчеркнул Александр Галушка. - Комплексный план, который мы хотим создать вместе с Камчатским краем, - это и есть увязка всего этого. Это очень важно, что теперь Миниздрав прицельно относится к решению задач Камчатки или другого дальневосточного региона, но нам необходимо «видеть» вместе: и здравоохранение, и образование, и сельское хозяйство. Комплексный план развития Камчатского края сводит воедино эту совокупность мероприятий и усилий федерального уровня и стыкует это с тем, что необходимо региону».



По словам Владимира Илюхина, Камчатский край уже приступил к разработке мероприятий для формирования комплексного плана развития территории.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.