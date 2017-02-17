Срочно в номер: оперативные службы на Камчатке готовятся к подходу нового циклона

17.02.2017 15:22:23 (GMT+12)

На Камчатке спасатели готовятся к подходу снежного циклона. По прогнозу специалистов, фронт непогоды подойдет к полуострову 18 февраля.



Циклон в течение 18 и 19 февраля будет оказывать влияние на южные районы края (Петропавловск-Камчатский, Вилючинский, а также Елизовский и Усть-Большерецкий районы). Там ожидается выпадение умеренных, местами сильных осадков (до 15 миллиметров осадков за 12 часов), ветер в порывах до 27 метров в секунду, метель. В центральных районах (Мильковском и Усть - Камчатском) прогнозируется выпадение небольших, местами умеренных осадков (до 10 мм за 12 часов), ветер на восточном побережье в порывах может достигать 18 метров в секунду. На дорогах гололедица.



Для того, чтобы более оперативно реагировать на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения провели строевые смотры и смотры техники, которая будет задействована в ликвидации последствий циклона и оказании помощи населению.



Во время действия циклона спасатели будут осуществлять патрулирование автодорог и в случае необходимости оказывать помощь водителям транспортных средств.



Кроме того, уже подготовлены к развертыванию пункты обогрева, в которых при необходимости водители и пассажиры смогут обогреться и выпить горячего чая. Такие пункты в случае необходимости будут развернуты на автодорогах федерального и местного значения.



В результате осадков ожидается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автотранспорта, повышается вероятность возникновения дорожных пробок. Кроме этого, неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в работе аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения.



Спасатели рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами. Туристам также необходимо воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками. Родителям рекомендовано следить за местонахождением своих детей и во время действия непогоды не отпускать их на улицу. В связи с увеличением температуры воздуха толщина льда на водоемах края уменьшится, в связи с чем инспекторы ГИМС рекомендуют населению не выходить на поверхность водоемов и тем более не выезжать на лед на автомобилях и снегоходах.



Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих, незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101». Набор номера осуществляется как с мобильного, так и со стационарных телефонов.



Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.