Всероссийский день дворового спорта проведут в Петропавловской школе № 24

17.02.2017 15:22:22 (GMT+12)

С такой инициативой выступили члены общественного совета второго избирательного округа. Активное участие в организации спортивного мероприятия принимает заместитель председателя Городской Думы Анатолий Наумов.



Акция «Всероссийский день зимнего дворового спорта» состоится во дворе школы № 24, в воскресенье 19 февраля. Начало праздника ровно в полдень.

В программе мероприятия различные спортивные соревнования и игры. Гости праздника примут участие в таких конкурсах как: «Веселая зарядка», «Веселые старты», танцевальный конкурс и общий флэш-моб.

Стать гостями на Всероссийском дне дворового спорта приглашаются жители второго округа независимо от возраста. Всех участников ждут призы, в том числе сладкие.



Отметим, что акция «Всероссийский зимний день дворового спорта» проходит в рамках реализации федерального проекта «Школа грамотного потребителя», организованного ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».





Информационный отдел аппарата Городской Думы

Петропавловск-Камчатского городского округа.