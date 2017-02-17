Члены Общественного совета второго избирательного округа оказали содействие многодетной матери, попавшей в трудную жизненную ситуацию

17.02.2017 15:22:22 (GMT+12)
В январе текущего года в частном доме, расположенном по улице Морская, вспыхнул пожар. Проживающая там многодетная мать и трое ее детей остались без крова. Женщина обратилась в Общественный совет второго округа с просьбой оказать поддержку в сложившейся ситуации.
Заместитель председателя Городской Думы Петропавловска Анатолий Наумов, рассмотрев сообщение пострадавшей, обратился в уполномоченные органы краевой столицы, в частности, в Управление образования администрации города. Кроме того, проблему обсудили на комиссии по делам несовершеннолетних, куда входят представители многих административных структур и ведомств. На сегодняшний момент ситуация находится на контроле социальных служб регионального центра.
Вместе с тем, члены Общественного совета и жители второго избирательного округа оказали многодетной матери техническую помощь в обследовании сгоревшего дома и организовали сбор средств для пострадавшей семьи. Эти средства уже переданы погорельцам.
Информационный отдел аппарата Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа.
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